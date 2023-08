Pepe și soția lui și-au deschis magazin de haine. Cât costă cel mai scump produs. „Investiția este pe termen lung” Pepe și-a inchis barul din centrul Bucureștiului și a deschis impreuna cu soția lui, Yasmine, un magazin de haine. Artistul este pasionat de haine, așa ca s-a gandit sa deschida un magazin cu articole vestimentare, la prețuri pentru toate buzunarele. Acesta a facut primele declarații despre afacerea lui.Pepe a dezvaluit ca se va ocupa și el de afacere. De asemenea, cei care vor intra in magazin vor avea ocazia sa-i intalneasca personal pe Pepe și pe mama baiețelului sau.„Tot timpul mi-au placut hainele. Și am cumparat de peste tot. Tot calatorind, am descoperit niste lucruri foarte frumoase in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

