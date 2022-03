Pepe, pentru a treia oară tătic. Cine este iubita însărcinată a artistului Pepe, pentru a treia oara tatic. Cine este iubita insarcinata a artistului Anul trecut, dupa divorț, Pepe și-a regasit in sfarșit fericirea in brațele altei femei. Iubita artistului este Yasmine Ody. Are 27 de ani, este model și makeup artist. Se pare ca s-au cunoscut in urma cu mai mulți ani, Yasmine fiind cea care l-a machiat pe Pepe pentru mai multe videoclipuri. Abia anul trecut și-au dat insa seama ca intre ei ar putea fi ceva mai mult decat o relație profesionala. Povestea lor de dragoste e cu atat mai fericita cu cat cei doi urmeaza sa devina parinți. Pepe nu-și mai incape in piele de fericire… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

