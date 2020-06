Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca actorul Costin Marculescu s-a stins din viața a venit ca un trasnet pentru toți cei care l-au cunoscut de-a lungul timpului, dar bineințeles și pentru familia sa care l-a susținut in toți acești ani. In urma cu doar o luna actorul iși sarbatoarea tatal, insa acum barbatul va fi nevoit sa vina…

- Plin de viata, inconjurat de prieteni, mereu vesel si pus pe glume, Costin Marculescu, s-a stins in singuratate. La fel ca regretata jurnalista Cristina Topescu, actorul din Liceenii a fost gasit mort in casa. Avea un catel pe care care il iubea nespus si despre care spunea ca este puiul sau frumos…

- Vestea ca actorul Costin Marculescu a incetat din viața a venit ca un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut sau l-au indragit. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit in urma cu doar cateva ore in aparatamentul sau, dupa ce vecinii au hotorat sa sune la 112 pentru ca lucrurile incepuse sa devina…

- Aproximativ 100 de laboratoarea mondiale rivalizeaza in producerea unui vaccin impotriva SARS-Cov-2, insa cercetatori din China anunta ca au creat un tratament in masura sa opreasca epidemia, relateaza AFP, conform news.ro. Un medicament - aflat in faza de testare - la prestigioasa Universitate din…

- Zeci de clienți ai unui supermarket din Piatra Neamț au inceput sa cante ”Hristos a Inviat” in timp ce stateau cu carucioarele la coada, la casa de marcat. A fost nevoie de un singur om care sa fi inceput cantarea, pentru ca toți clienții aflați sambata dimineața la cumparaturi intr-un supermarket din…