- Manchester City a castigat in premiera trofeul Ligii Campionilor. Echipa antrenata de Pep Guardiola a invins-o sambata seara, pe stadionul „Olimpic Ataturk“ din Istanbul (71.412 spectatori), pe Inter Milano cu scorul de 1-0. City a reusit sa scrie istorie, dupa ce in 2021 a pierdut prima finala jucata…

- Alphonso Davies (22 de ani), fundașul stanga de la Bayern Munchen, a dezvaluit ca a fost refuzat de Barcelona inainte de a ajunge in Bundesliga. Motivul? Davies susține ca șefii Barcelonei i-au spus ca nu il mai transfera pentru ca e canadian. Alphonso juca atunci pentru Vancouver, iar in ianuarie 2019…

- Cu o etapa inainte de finalul Premier League, Liverpool a pierdut orice șansa matematica de a mai prinde top 4, care asigura prezența in grupele Ligii Campionilor in sezonul viitor. Dupa victoria lui Manchester United cu Chelsea, 4-1, „diavolii” și-a asigurat matematic prezența in primele 4 și au lasat-o…

- Sadio Mane nu a impresionat la primul sau sezon la Bayern Munchen. Mai mult decat atat, senegalezul a „punctat” la capitolul indisciplina, dupa ce l-a lovit pe Leroy Sane la finalul partidei cu Manchester City din UEFA Champions League. Fostul jucator al celor de la Liverpool este gata sa revina in…

- Extrema Raphina (26 de ani) ar putea pleca de la Barcelona dupa doar un an. Brazilianul e dorit de Newcastle. Mundo Deportivo, care citeaza presa din Anglia, scrie ca formația din Premier League ar fi interesata de Raphinha, cumparat de catalani in vara lui 2022, de la Leeds, pentru 58 de milioane de…

- Pep Guardiola poate cuceri trei trofee in acest sezon, titlul in Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor. „Daca s-ar incheia maine cariera mea, n-aș putea cere nimic in plus”, spune managerul lui Manchester City La 52 de ani, Sir Alex Ferguson avea doar un titlu caștigat in Premier League,…

- Erling Haaland a fost numit "monstru" și "bestie" in momentul in care a doborat recordul englez de goluri marcate de un jucator din Premier League intr-un sezon, dupa ce Manchester City a invins Bayern Munchen in Liga Campionilor.Atacantul norvegian in varsta de 22 de ani a marcat al treilea gol…

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, s-a comparat cu legendarul baschetbalist american Michael Jordan in timp ce incerca sa explice de ce clubul englez nu a reusit sa cucereasca pana acum trofeul Ligii Campionilor, in ciuda investitiilor masive, informeaza cotidianul britanic…