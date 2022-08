Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Iasilor, prin Departamentul S.S.M./P.S.I.-S.U., a achiziționat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat in curtea Ansamblului Mitropolitan, pe tabloul de informare turistica situat in fata Catedralei. Aparatul electronic folosit in tratamentul fibrilației atriale sau ventriculare este…

- Arhiepiscopia Iasilor a achizitionat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat in curtea Ansamblului Mitropolitan, pe tabloul de informare turistica situat in fata Catedralei. Aparatul electronic folosit in tratamentul fibrilatiei atriale sau ventriculare este extrem de util in cazul unor urgente,…

- Arhiepiscopia Iasilor a anuntat, marti, ca a achizitionat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pe tabloul de informare turistica situat in fata Catedralei. Aparatul electronic folosit in tratamentul fibrilatiei atriale sau ventriculare este extrem…

- Joi, 16 iunie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a desfașurat un exercițiu de cooperare și conducere, cu forțe și mijloace in teren. Acesta a avut drept scop antrenarea structurilor de intervenție, in cazul prabușirii unei cladiri. Potrivit scenariului,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat, marti, 14 iunie, sa intervina intr un accident rutier de pe strada Principala din Murfatlar, judetul Constanta. In urma impactul a fost ranita o persoana, pieton. Din primele informatii primite, victima se afla in stare constienta., spun reprezentantii…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident pe strada Laminorului din Targoviste, una dintre ele fiind incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, citat de Agerpres. „Din primele informatii sunt implicate un autoturism si o autoutilitara. Patru persoane…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident pe strada Laminorului din Targoviste, una dintre ele fiind incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. "Din primele informatii sunt implicate un autoturism si o autoutilitara. Patru persoane sunt ranite si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri seara in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, vis a vis de spitalul Heka. Sunt implicate 3 autoturisme 3 adulti si 2 copii…