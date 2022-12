Pentru mesele de sărbători, FabricatinRO îți recomandă 4 vinuri de excepție de la Crama Oprișor! Cu pași marunți, dar fermi ne apropiem de sarbatorile de iarna. Prima zapada deja a cazut in multe zone ale țarii, iar listele de cumparaturi pentru sarbatori se lungesc de la o zi la alta. Daca sarcina cumparaturilor cade in seama ta, te ințelegem ca nu este deloc simplu sa duci la bun sfarșit obligațiile a doi moși specialiști in daruit, dar și sa asiguri toate cele necesare pentru a incarca cu bunatați atat de multe mese festive și tocmai de aceea ne-am gandit sa-ți prezentam o lista de vinuri festive, intocmita de echipa FabricatinRO, ca sa-ți mai ușuram munca. Toate aceste vinuri sunt vinuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

