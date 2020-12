Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Chișinau nu a fost depistata, deocamdata, noua tulpina a SARS-CoV-2, originara din Marea Britanie, transmite Moldpres. Șeful-adjunct al Direcției Generala Asistența Sociala și Sanatate, Boris Gilca, a declarat in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Municipal Chișinau ca noua tulpina…

- 34 aparate de ventilare pulmonara pentru pacienții cu Covid-19 in stare grava, care necesita respirație asistata și 41 monitoare pentru pacienți au fost livrate in Republica Moldova. Echipamentul medical esențial a ajuns in țara grație sprijinului financiar și tehnic al Uniunii Europene și Organizației…

- Activistul civic Vitalie Voznoi a fost mustrat la ședința Consiliului Municipal Chișinau (CMC) de pe 23 decembrie curent de catre șeful adjunct al Direcției sanatate Boris Gilca pentru ca nu purta masca de protecție corect. „Apreciez faptul ca majoritatea dintre dumneavoastra purtați masca corect, numai…

- Seful adjunct al Directiei municipale in sanatate, Boris Gilca, face apel catre cetateni pentru a sta in sanul familiei in perioada sarbatorilor de iara. Potrivit acestuia, sarbatorile trebuie marcate doar cu membrii familiei. La fel, acesta sustine ca expertii in domeniu prognozeaza o explozie a cazurilor…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Experții recomanda ca cei care doresc sa fie vaccinați impotriva coronavirusului, cel puțin temporar, sa renunțe la cele mai frecvente obiceiuri proaste - consumul de alcool și fumatul. © Sputnik / Георгий ЗимаревIata ce simptome pot aparea dupa vaccinarea impotriva COVID…

- Premierul Ion Chicu este de parere ca vaccinul impotriva coronavirusului nu va ajunge in Republica Moldova mai devreme de sarbatorile de Paști. Declarația a fost facuta pe 30 noiembrie, in cadrul emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8. Șeful executivului a dat de ințeles ca țara noastra va accepta oricare…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunța DPA, citata de Agerpres.”Seful statului…

- Toate locurile in spitalele din Chișinau, alocate pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, sint ocupate. Șeful adjunct al Direcției Generale de Asistența Sociala și Sanatate, Boris Gilca, a declarat astazi, in cadrul ședinței on-line a serviciilor municipalitații Chișinau, ca instituțiile municipale…