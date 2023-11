Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garantii si implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub forma de grant in cadrul programului IMM Invest Plus si a componentelor IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation si Rural Invest,…

- Potrivit Ministerului Finantelor, Guvernul a aprobat, joi, majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garantii si implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub forma de grant in cadrul programului IMM Invest PLUS si a componentelor – IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant…

- In octombrie, guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care a dat dreptul ministrului Finanțelor sa stabileasca salariile din aceste instituții printr-un simplu ordin de ministru, ceea ce echivaleaza ca o derogare de la legea salarizarii, potrivit sursei citate . OUG a fost inițiata tocmai de Ministerul…

- Marcel Bolos a anuntat aseara ca Ministerul Finantelor a publicat un OUG care urmeaza sa fie aprobat de Guvernul Romaniei, „prin care sa ne asiguram ca resursele provenite din jocurile de noroc sunt gestionate corect”.

- Ministerul Finanțelor, prin ANAF, vrea sa impoziteze cu 70% a veniturilor nedeclarate. Masura, cuprinsa in proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea, ar urma sa intre in vigoare din vara anului viitor. Ministerul Finanțelor propune ca,din…

- Ministerul Finantelor, condus de Marcel Bolos, a renuntat la masura de a impozita cu 10% castigurile din titluri de stat, ceea ce ar fi fost o premiera si ar fi adus pana la urma la un apetit mai scazut din partea investitorilor pentru aceste instrumente, informeaza Mediafax.Astfel, potrivit informatiilor…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a afirmat, dupa ce Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta prin care prelungeste cu trei luni valabilitatea politelor auto RCA emise de asiguratorul Euroins, ca in acest fel se previne „un real pericol in ceea ce priveste scaderea gradului de cuprindere in asigurarea…

- ”In urma deschiderii procedurii falimentului unei societati de asigurare cu efect asupra aproximativ 1,7 milioane contracte RCA, Ministerul Finantelor a promovat astazi un OUG care sa reglementeze prelungirea cu 90 de zile a termenului de incetare a politelor de asigurare/reasigurare. Astfel, termenul…