Pentru fapte bune, susţineţi Asociaţia Acasă în Banat și în 2021! CARAS-SEVERIN – In 2020, membrii asociatiei ce isi are sediul in Valeapai, dar si sute de voluntari, s-au implicat in renovarea de case saracacioase din Banat, au facut bucurii celor care au mai putin decat noi, au renovat morile din Caras-Severin! Despre faptele lor bune si implicarea lor acolo unde nimeni nu mai are timp, noi am tot scris. Chiar inainte de Craciun au renovat, intr-o singura zi, o casa a unei familii cu 10 persoane din Ramna. Iar bilanțul lor, in cateva cuvinte, arata cam așa: „Anul 2021 a fost unul atipic, insa noi ne-am continuat misiunea de a face fapte bune pentru oamenii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Oțelu Roșu au efectuat trei percheziții la domiciliul unui barbat de 33 de ani, din localitatea Glimboca, banuit ca ar fi adresat amenințari cu acte de violența telefonic și prin intermediul unor clipuri video postate pe o rețea de socializare. „In aceasta dimineața, polițiști…

- Casa Nicoletei Ursulescu din Ramna (Caraș-Severin) va fi reparata de voluntari, in prag de Craciun. Sambata, 19 decembrie. Asociația Acasa in Banat suna adunarea, cu unelte, materiale de construcții, energie și multa voie buna! Nicoleta Ursulescu (28 ani), impreuna cu soțul și cei patru copii locuiesc…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari Cod galben de intensificari ale vantului, ceața și burnița in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 110 km/h, potrivit Mediafax. Pana la ora 17:00, cu precadere in zona de munte, in județele…

- Cod galben de vant in 6 judete, in urmatoarele ore, transmite Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In judetele Caras-Severin si Timis se vor semnala intensificari ale vantului, pana la...

- ADVERTORIAL. Candidatul PER la Camera Deputatilor isi doreste sa fie mediator intre interesul public si cel privat! Dupa o activitate de peste 12 ani in strainatate, unde am cunoscut realitatile lumii moderne, civilizate, corecte, prin munca depusa, urmata de multa vointa, ambitie si sacrificii, am…

- Autoritațile din județele Caraș-Severin și Timiș au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea de proiecte comune. Este vorba despre realizarea unor proiecte cu finanțare europeana pentru modernizarea infrastructurii de transport auto și feroviar. Printre proiecte este realizarea unui drum expres,…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta candidații validați in PSD pentru Camera Deputaților și Senat, in județele Suceava, Timiș, Olt, Hunedoara, Caraș-Severin, Bistrița-Nasaud, Bacau și Bihor, la alegerile parlamentare din 6 decembrie:Bihor Senat Florian BodogNovac IuhasBabau StelaCamera…

- La Prefectura județului Caras-Severin a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor. Ca urmare a evolutiei pestei porcine africane la nivelul judetului Timis si avand in vedere aflarea localitatii Sacu, Salbagelul ... The post Pesta porcina din Timiș ii baga in sperieți pe vecini: ce masuri…