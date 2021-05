Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica Duran Duran va lansa un nou album la data de 22 octombrie, dupa o pauza de sase ani, relateaza miercuri contactmusic.com, arata Agerpres. Membrii trupei Duran Duran, care s-a remarcat prin hit-uri precum ''Wild Boys'', au anuntat ca primul lor album care va iesi pe piata…

- Formația de sub Tampa a caștigat titlul național la hochei pe gheața, dupa ce s-a impus in finala campionatului cu 3-2 la general in fața lui Sport Club Miercurea Ciuc. Meciul decisiv, cu numarul 5, s-a disputat, joi seara, la Brașov, Corona caștigand cu scorul de 4-3(2-1, 0-1, 2-1). Ciucanii au condus…

- Evenimentul destinat celor care se afla in cautarea unui loc de munca a ajuns astazi și la Targu Mureș, unde toți cei care vor sa se angajeze pot intra in contact direct cu firmele ce cauta personal. Targul de cariere are loc online, pana la ora 18, iar pe langa discuțiile cu angajatorii, participanții…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (European Broadcasting Union - EBU), o alianta a grupurilor mass-media publice europene, a atentionat vineri asupra unei presiuni politice tot mai mari exercitate asupra televiziunii publice cehe, Ceska televize (CT), inaintea alegerilor parlamentare, relateaza…

- CHIȘINAU, 21 mart – Sputnik. Unitațile de schimb valutar ale celor mai importante banci din Chișinau cumpara dolarul in medie cu 17,67 – 17,70 lei și il vand cu 17,87 - 17,93 lei. Bancile cumpara euro cu 21,07 - 21,13 lei și il vand cu 21,32 - 21,35 lei. Pentru 20 și 21 martie este…

- Este vorba despre prima ediție a „Parking Meet" care le propune tuturor mureșenilor interesați sa ia parte la doua zile de evenimente cu mașini. „Parking Meet" va avea loc in zilele de 20-21 martie și va debuta cu o expoziție de automobile, atat de epoca cat și noi, modificate sau de hobby. Expoziția…

- Odata cu restricțiile impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, multe persoane care locuiesc la oraș au luni intregi de cand nu și-au mai vazut parinții sau familia de la țara. Printre ele se afla și Mihai Morar, care nu a mai ieșit din Capitala din luna octombrie. Din fericire, astazi,…