- Vineri, 12.03.2021, in jurul orei 06.45, s a constatat ca detinutul S.I. in varsta de 53 de ani, condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate de 10 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de Omor art. 188 NCP , clasificat in regim semideschis, a parasit o unitate sanitara publica…

- Noul sezon din Prison Break este situat la Craiova, unde un deținut in varsta de 53 de ani, condamnat pentru omor și incarcerat la Penitenciarul Pelendava a evadat, vineri dimineața, din spital, unde era tratat.Deținutul era tratat la Spitalul din Craiova sub paza, insa a reușit sa fuga pe geam, unde…

- Vecinii barbatului care a comis crima susțin ca avea un comportament foarte ciudat, facea scandal mai tot timpul, injurandu-și concubina cu care locuia de mai bine de un an. "Pe data de 1 martie 2021, suspectul in varsta de 71 de ani și concubina sa, de 63 de ani, se aflau intr-un imobil din zona Bularga…

- Adrian Mititelu a primit, miercuri, 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in forma continuata. Decizia aparține Tribunalului Dolj, dar nu este definitiva. Patronul de la FC U Craiova poate face recurs in 10 zile. Acesta a mai fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare, in noiembrie.

- Adrian Mititelu aflat deja in inchisoare, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, pentru „savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata”. Tribunalul Dolj a dat astazi decizia pe fond. Mititelu poate face recurs in 10 zile, noteaza gsp.ro. In luna noiembrie a anului trecut,…

- Un barbat a fost ucis in comuna Daneți vineri seara de catre un alt barbat de 33 de ani, tot din localitate. Din informațiile puse la dispoziție de poliție, nu se cunoaște, deocamdata, motivul crimei. Vineri seara, politisti din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Daneți au fost sesizati cu privire la…

- In noaptea zilei de 23 spre 24 decembrie, in jurul orei 02.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la faptul ca in fața unui imobil din oraș a avut loc un scandal spontan. ”Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca un tanar de 18 ani a fost agresat fizic. In urma agresiunii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa mentina controlul judiciar fata de 13 craioveni acuzati ca au fost implicati in mai multe conflicte armate. Alti doi inculpati din acest dosar raman in arest preventiv. Cei 15 inculpati, cu varste cuprinse intre 19 si 43 de ani, au fost trimisi in judecata…