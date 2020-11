Pentru a se preveni incidente grave, Delgaz Grid recomandă Delgaz Grid recomanda asociațiilor de proprietari sa se implice in procesul de intreținere a instalațiilor comune de utilizare a gazului In cele mai multe situații, instalațiile comune de utilizare sunt cele de pe casa scarilor din blocurile de locuințe;Responsabilitatea privind verificarea, revizia și repararea instalațiilor comune revine tuturor proprietarilor care locuiesc intr-un imobil;Verificarea instalațiilor comune se face o data la doi ani, iar revizia o data la 10 ani, numai de catre firme autorizate ANRE; Verificarea periodica a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din interiorul… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

