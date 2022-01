Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Securitate naționala din Kazahstan au anunțat sambata, 8 ianuarie, ca fostul sau șef Karim Massimov a fost reținut sub suspiciunea de tradare. El fusese concediat in urma cu cateva zile pe fondul protestelor care au izbucnit in țara din Asia centrala, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Massimov…

- Președintele din Kazahstan, Kassym-Jomart Tokayev, a declarat vineri ca a dat ordine soldaților sa ii ucida pe cei care protesteaza, numindu-i „teroriști”. Pana la 20.000 de „bandiți” atacasera cel mai mare oraș din țara. Kassym-Jomart Tokayev a dat ordin de impușcare pentru a face fața altor tulburari…

- Liderul autoritar al Kazahstanului, președintele Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat, vineri, ca a autorizat forțele de securitate sa „traga fara avertisment”, in timp ce guvernul a luat masuri pentru a pune capat celor doua zile de haos și violența din țara, informeaza The New York Times și BBC News .…

- Forțele de securitate pareau sa dețina controlul strazilor din principalul oraș al Kazahstanului, Almati, vineri dimineața, iar președintele a spus ca ordinea constituționala a fost in mare parte restabilita, la o zi dupa ce Rusia a trimis trupe pentru a

- Protestele din Kazahstan s-au amplificat, iar in intreaga tara a fost decretata starea de urgenta. Fortele de ordine au deschis focul asupra demonstrantilor iar presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, a cerut ajutorul Rusiei si al aliatilor sai pentru a reprima revoltele. O forta de „mentinere…

- Manifestațiile din statul central-asiatic au inceput din motive economice, dublarea prețului gazului, dar au capatat rapid o agenda politica, oamenii cerand alegeri libere și demiterea oficialilor de la varf, a guvernului, scrie Al Jazeera. Populația este nemulțumita de faptul ca profiturile țarii bogate…

- Cinci oameni au murit dupa ce fortele de securitate din Myanmar au intrat cu masina intr-un grup de protestatari anti-junta, duminica dimineata, la Yangon, a relatat portalul local de stiri Myanmar Now citat de Reuters. Myanmar military soldiers brutally rammed a car into peaceful protesters killing…

