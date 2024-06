Clotilde, tu urmezi!

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, care acuza fraude majore la alegerile din 9 iunie, a avut, marți, 18 iunie, o postare ironica pe Facebook la adresa presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, relateaza News.ro.„E bine ca n-a fost Toni Grebla la Munchen, ca ne fura vreo doua…

- ​​​​​​​Clotilde Armand, pierzatoarea alegerilor de la Sectorul 1, l-a atacat, sistematic, prin mai multe postari de pe pagina sa de Facebook, pe președintele AEP, Toni Grebla, pe care il acuza ca a contribuit la fraudarea scrutinului. Iar la fiecare dintr

- Catalin Drula, președintele demisionar al USR, il acuza pe președintele Autoritații Electorale Permanent, Toni Grebla, ca a acționat ca „o marioneta PSD-PNL”, iar sub conducerea sa „sunt in plina desfașurare cele mai mari fraude electorale din istoria recenta”.„Cer demiterea imediata a lui Toni Grebla:…

- Clotilde Armand, primarul in funcție al Sectorului 1, care isi disputa victoria in cursa electorala cu George Tuta, candidatul PSD-PNL, face noi acuzații de frauda, intr-o postare pe Facebook, miercuri, 12 iunie, și susține ca peste 1.000 de buletine de vot, in alb, de la Sectia 29,, „s-au evaporat”.„Au…

- Candidatul AUR la Primaria Sectorului 1, Ioana Ramona Bruynseels, le cere prin intermediul unei interpelari publice pe pagina ei de Facebook, premierului Marcel Ciolacu, președintelui Senatului Romaniei, Nicolae Ciuca și lui Toni Grebla, președintele Autoritații Electorale Permanente, sa suplimenteze…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat marti, dupa ora 15.00, ca va depune plangere penala impotriva președintelui AEP, Toni Grebla „pentru modul defectuos de organizare al alegerilor locale și europarlamentare și instigare la fals”. „Se dau indicații pe linie politica ca procesele – verbale…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care se afla umar la umar cu George Tuța, candidatul PSD-PNL, in cursa pentru funcția de edil, a anunțat marți dimineața ca a depus o cerere de renumarare a voturilor și acuza tentative de frauda in mai multe secții de votare.„Va reamintesc pentru toți cei care…

- PNL Sector 1 susține luni dimineața, 10 iunie, ca George Tuța, candidatul PSD-PNL, a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, potrivit numaratorii paralele a voturilor. Anterior, ultimele rezultate exit poll, publicate duminica seara, indicau ca Clotilde Armand, primarul USR in funcție al Sectorului…