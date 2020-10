Pentru a atrage medici în secțiile ATI, Guvernul propune ocuparea posturilor vacante fără concurs Guvernul discuta, joi, in prima lectura, o ordonanța de urgența pentru atragerea de medici in spitale in actualul context epidemiologic. Astfel, medicii care accepta oferta Guvernului vor primi posibilitatea sa ocupe funcții fara examen. „Exista un numar important de medici din diferite specialitați care și-au dat acum examenul și au finalizat rezidențiatul și atunci propunerea noastra printr-o ordonanța daca sunteți de acord sa o punem azi pentru prima lectura. Specializarile pe care le tintim sunt ATI, urgența, pneumologie, infecțioase, epidemiologie și radiologie. Daca e cerere, venim cu suplimentarea.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

