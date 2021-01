Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul democrat Tammy Duckworth a cerut Departamentului Apararii sa investigheze daca militari activi sau in rezerva au fost implicati in violentele produse pe 6 ianuarie la Capitoliu. Acesta a catalogat incidentele drept "tentativa de lovitura de stat".

- Melania Trump a deplans pierderile de vieți omenești cauzate de asaltul de saptamana trecuta și a precizat ca se roaga pentru familiile celor care au murit. ”Sa nu aveți niciun dubiu, condamn ferm violențele care au avut loc la Capitoliu. Violența nu este niciodata acceptabila. (...) Implor oamenii…

- Foștii președinți democrați Barack Obama și Bill Clinton au vorbit despre violențele de la Capitoliu generate de susținatorii lui Trump. Aceștia le-au calificat drept un veritabil atac asupra democrației, potrivit AFP. Obama crede ca violențele de la Capitoliu sunt o „rușine”, dar nu o „surpriza”. Fostul…

- Foștii președinți dmemocrați Barack Obama și Bill Clinton au vorbit despre violențele de la Capitoliu gnerate de susținatorii lui Trump calificându-le drept un veritabil ataca asupra democrației, potrivit AFP.Obama crede ca violențele de la capitoliu sunt o „rușine”, dar nu o „surpriza”.Fostul…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a descris scenele din Washington - unde protestatari au patruns in cladirea Capitoliului - drept "rusinoase", solicitand un transfer pasnic de putere, scrie CNN, potrivit news.ro. "Rusinoase scene in Congresul american", a scris Johnson, miercuri, pe…

- Vicepresedintele in exercitiu al SUA, Mike Pence, a declarat miercuri ca protestatarii implicati in violentele de la Capitoliul din Washington vor raspunde in fata legii, transmite Reuters. Pence a cerut incetarea imediata a protestelor violente si a insistat ca…

- Senatul SUA a aprobat, vineri dupa-amiaza, un plan bugetar de 740 de miliarde de dolari destinat Departamentului Apararii, în pofida obiectiilor presedintelui în functie, Donald Trump, informeaza Mediafax citând agentia Associated Press.Senatul de la Washington, dominat de o majoritate…