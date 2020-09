Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat marti ca Statele Unite vor mentine superioritatea militara a Israelului in Orientul Mijlociu, in contextul in care statul evreu este ingrijorat de o posibila vanzare de avioane de lupta americane F-35 catre Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Marți, la Casa Alba, a avut loc ceremonia semnarii de catre premierul israelian Benyamin Netanyahu a acordurilor – pe care le considera “istorice” – cu Emiratele Arabe Unite și Bahrainul. Aceste doua state din Golf – dupa ce in ani anteriori au facut-o Egiptul și Iordania – au recunoscut statul evreu.…

- Semnarea acordurilor de pace cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain reprezinta un moment "istoric", a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, in cursul ceremoniei de la Casa Alba."Aceasta zi reprezinta un moment istoric, vestind zorii pacii. Ii multumesc presedintelui Donald Trump…

- Israelul semneaza marti, la Casa Alba, acorduri istorice cu Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain care perturba echilibrele in Orientul Mijlociu, lucru pe care conteaza Donald Trump pentru a se prezenta drept un ”facator de pace” cu sapte saptamani inaintea alegerilor prezidentiale americane, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca palestinienii se vor alatura în cele din urma unui acord de pace cu Israelul, argumentând ca sustinatorii lor politici si financiari din Golf merg înainte cu stabilirea de legaturi cu statul evreu, relateaza agenția DPA, preluata…

- SUA se vor asigura ca Israelul pastreaza un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in conditiile oricarui viitor acord intre Washington si Emiratele Arabe Unite privind armele, a declarat luni, la Ierusalim, secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters. ''Statele Unite…

- Turcia a acuzat vineri Emiratele Arabe Unite (EAU) de 'tradarea cauzei palestiniene' prin acceptarea de a semna un acord de normalizare a relatiilor cu Israel, sustinut de Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit AFP. Acest acord, care urmeaza sa fie semnat in trei saptamani la Washington,…