Pentagon: 117.000 persoane au fost evacuate din Afganistan de la sfârşitul lunii iulie Pentagonul a anuntat ca aproximativ 117.000 de persoane au fost evacuate din Afganistan de la sfârsitul lunii iulie.



Pentagonul a precizat ca 6.800 de persoane au fost evacuate în ultimele 24 de ore, iar de la 14 august au fost scoase 112.000 de persoane, numarul total ajungând la aproape 117,000 de la sfârsitul lunii iulie.

