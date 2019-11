Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Andrei Mureșanu (TAM) din Sfântu Gheorghe a început pregatirile pentru Ziua Naționala, invitatul din acest an fiind actorul și regizorul român Ion Caramitru, care va pune în scena piesa &"Dor de

- Romania va intra intr-o perioada a comunicatiilor fara precedent, odata cu adoptarea tehnologiilor 5G, incepand de anul viitor, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Alexandru Petrescu, ministrul interimar al Comunicatiilor si Societatii Informationale. "Vom pasi anul viitor, odata…

- Viorica Dancila a discutat cu board-ul Volkswagen pentru o investiție de un miliard de euro intr-o fabrica auto in Romania. Bulgaria este contracandidata noastra, vecinii de la sud de Dunare punand pe masa facilitați de 250 de milioane de euro.”Inclusiv eu am discutat cu conducerea Volkswagen.…

- Ziua Internationala a Turismului a prilejuit o conferinta derulata sub cupola palatului administrativ judetean, maestrul de ceremonii fiind prof.univ.dr.ing. Nadia Potoceanu, in calitate de presedinte al Fundatiei Activity pentru resurse umane si dezvoltare durabila, unul dintre cele mai…

- Cea de-a 14-a editie a Campionatului European de machete clasa C a avut loc in perioada 31 august - 8 septembrie la Burgas in Bulgaria. La start au fost navomodelisti din 14 tari care si-au expus machetele sa fie jurizate de specialisti si admirate de publicul larg. Delegatia Romaniei a fost si de aceasta…

- Soseaua ar urma sa aiba o lungime de 33,6 kilometri si sa ocoleasca municipiul Galati prin partea de nord. Scopul investitiei este sa lege de podul de peste Dunare de la Braila cu infrastructura rutiera din zona, in principal cu drumul european care face legatura cu Republica Moldova si Ucraina.

- Lucrarile de realizare a podului peste Dunare, între judetele Braila si Tulcea, sunt în grafic, au sustinut marti, în timpul unei vizite pe santierul de pe malul tulcean al fluviului, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc si ministrul

- CNAIR ne anunța mandru, ieri, 14 august, ca se poate circula pe lotul 4 al Autostrazii Deva-Lugoj, care masoara 22 km. Marea inaugurare a celor 43 de km, mult trambițata, a fost ratata. Dupa jocul de glezne al ministrului Cuc, CNAIR a gasit ”soluția” preluarii forțate a celor 800 de metri aferenți…