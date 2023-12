Pensiunea Lara&Mara, de la Valea Ierii, își tot caută cumpărător! Cât se cere?! Supranumita și „Nestemata Munților Apuseni” pensiunea de lux Lara & Mara, o proprietate care are in dotare 25 de camere și 29 de bai, dar și restaurant cu 300 de locuri, a fost scoasa la vanzare inca de la inceputul acestui an. Numai ca, inca nu și-a gasit cumparator! Pensiunea, construita in anul 2007, figureaza in continuare pe cunoscutul site de specialitate sothebysrealty.com , fiind listata la valoarea de vanzare de 4.400.000 de euro. Pensiunea are 10 camere cu balcoane deasupra lacului, alte 7 camere in corpul principal – doua dintre ele au terasa proprie și ciubar privat cu aeromasaj,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

