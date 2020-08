Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 august, Casa Județeana de Pensii (CJP) Bacau a inceput vanzarea biletelor la tratament balnear din cea de-a XIII-a serie din acest an. Sejurul acesteia (data de plecare in stațiune) va incepe in 27, 28, 29, 30 sau 31 august ori 1 septembrie, in funcție de fiecare locație. Pentru aceasta serie,…

- Fotoliul de director general al Casei Județene de Pensii (CJP) Bacau ramane liber incepand cu data de 1 august. Și aceasta deoarece Alina Iftode, care, timp de 7 ani a condus-o, a solicitat transferul la o alta instituție județeana, cerere care i-a fost aprobata de catre Daniel Baciu, președintele Casei…

- La inceputul acestei saptamani, Casa Județeana de Pensii Bacau a primit o noua serie de bilete la tratament balnear, al carei sejur va incepe in 26, 27, 28, 29, 30 sau 31 iulie, data variind in funcție de fiecare stațiune. Pentru cei care au depus cerere din timp ca sa beneficieze de tratament balnear…

- Zilele acestea, Casa Județeana de Pensii (CJP) Bacau a primit o noua serie de bilete la tratament balnear. Dar, și de aceasta data, din pacate, locurile repartizate pensionarilor din județul nostru sunt doar in stațiunile unde baza de tratament aparține Casei Naționale de Pensii Publice. Astfel, pentru…

- Astazi, la Iași, se reunește Biroul Federal al FR Box. In cadrul intalnirii se vor pune la punct toate detaliile necesare pentru ca, de la 1 iulie, boxul romanesc sa-și reintre in drepturi. Sau, mai exact, și boxul romanesc sa-și reintre in drepturi. Printre masurile care vor fi luate figureaza și cele…

- Dupa mai bine de trei luni de cand niciun pensionar nu a mai plecat la tratament balnear, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) anunța ca se pregatește pentru reluarea activitații de acordare a biletelor subvenționate, pentru diverse stațiuni. Prin urmare, persoanele interesate pot depune cerere pentru…

- Conform unui comunicat de presa al Casei Naționale de Pensii Publice referitor la biletele de tratament balnear pentru anul 2020 distribuite prin sistemul organizat și administrat de Casa Naționala de Pensii Publice, in perioada urmatoare se va relua activitatea privind distribuirea biletelor de tratament,…

- Dintre cei peste 330 de medici stomatologi din județul Bacau, doar 35 au semnat actele adiționale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, dupa reluarea activitații, pentru a fi decontate serviciile medicale pe care le ofera. Valoarea contractelor difera de la un cabinet la altul și cuprinde sume…