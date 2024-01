Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a trecut peste o pensionara care a cazut pe sine cu scaunul cu rotile electric si a scapat aproape nevatamata din accident, anunta politia elvetiana, relateaza AFP, citata de News.ro.Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza in Gara Kaiseraugst, in apropiere de Basel, in nord-vestul Elvetiei,…

- Federatia elvetiana de fotbal (ASF) va lua lua o decizie in privinta selectionerului echipei nationale, Murat Yakin, inainte de tragerea la sorti pentru EURO 2024, care va avea loc sambata in orasul german Hamburg, scrie presa din Tara Cantoanelor, potrivit Agerpres. Elvetia s-a calificat la turneul…

- Elveției ii trebuie un punct din confruntarea cu Kosovo pentru a se califica matematic la Euro 2024. Dar la turneul final din Germania, potrivit tabloidului Blick, e posibil ca pe banca sa nu mai stea actualul selecționer, Murat Yakin. La inceputul lui noiembrie, președintele Federației elvețiene, Dominique…

- Un barbat din Teleorman a avut zilele trecute un noroc de care putini oameni au parte in viata. El a supravietuit miraculos dupa ce a cazut pe sinele de cale ferata iar trenul a trecut peste el, valorificand astfel sansa de unu la un milion care este oferita in astfel de situatii. Barbatul a suferit…

- 8 incendii pe care le-a declanșat intre 2021 și 2022, aproape 200.000 de euro daune materiale și multa suferința. Tobias G., 36 de ani, este acuzat ca a declanșat focul in mai multe locații din cantonul St. Gallen, nord-estul Elveției, apoi a ajutat la stingerea lor in calitatea sa de pompier, relateaza…

- O persoana a cazut, marți, pe calea de rulare a metroului in timp ce trenul intra in stație. Incidentul a avut loc in Sectorul 3, iar victima a fost preluata in stare conștienta și transportata la spital.Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul…