Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din din comuna Greci, judetul Tulcea, a pus in pericol circulatia pe drumurile publice.La data de 7 octombrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Greci au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Greci, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii, fara a poseda…

- Un sofer din Covasna a fost retinut dupa ce a fost prins de polițiști de doua ori in doua zile beat la volan. Cu permisul suspendat, șoferul a lovit o mașina parcata cand intorcea, anunța MEDIAFAX.Polițiștii din Sfantu Gheorghe au fost sesizați, marți seara, ca pe strada Daliei din municipiu…

- La data de 4 octombrie, in jurul orei 00.00, politisti rutieri si de ordine publica din cadru Politiei municipiului Dej au depistat un conducator auto de 42 de ani, din municipiul Dej, in timp ce se deplasa pe strada Gutinului, din acelasi municipiu, aflandu-se sub influenta alcoolului. Politistii l-au…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, un barbat care s-a urcat beat la volan și fara a deține un permis de conducere. Acesta a fost implicat și intr-un accident rutier.Conform oamenilor legii, la data de 14 septembrie a.c., in jurul orei 23.30, politistii au depistat un barbat de 35 de ani, din…

- Polițiștii din Beclean au intervenit, miercuri, ca urmare a producerii unui accident rutier, pe Drumul Național 17, in localitatea Bața. Au fost implicate 2 autoturisme și , din fericire, a fost soldat doar cu pagube materiale. Cei doi conducatori auto implicați au fost testați la fața locului cu aparatul…

- Alexandru Vegh, subprefectul județului Salaj, a urcat la volan in stare de ebrietate, provocand un accident rutier in Zalau, transmite publicatia locala Ziarul de Salaj.Alexandru Vegh, subprefectul județului Salaj, a intrat cu masina intr-un stilp de sustinere a unui semn de circulatie, insa incidentul…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat miercuri seara in jurul orei 21.15 un tanar in varsta de 24 de ani, din municipiul Gherla, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109 D, in interiorul localitații Nicula, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Tanarul a fost…

- La data de 16 iulie 2020, in jurul orei 21,00, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza comunei Noșlac, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui șofer și-a continuat drumul, ignorand semnalul polițiștilor. Polițiștii au pornit in urmarirea…