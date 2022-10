Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce s-ar putea intampla cu pensiile pana in 3.000 de lei. Proiectul este asteptat de sute de mii de pensionari. De asemenea, pensionarii care au pensii mai mari de 3000 de lei sunt vizați și ei. Așadar, toate detaliile despre ce se intampla, in articolul de mai jos. Vești bune pentru pensionari.…

- Guvernul a aprobat cea mai mare schema de ajutor dedicata intreprinderilor mici si mijlocii, in valoare de patru milarde de euro, transmite deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru. De acesti bani vor beneficia peste 25.000 de firme. Procentul de garantare este de maxim 90% din valoarea imprumutului, iar…

- Calcule: Cu cat ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2023. Cele trei variante: doua realiste, una puțin probabila Guvernul ia in calcul doua variante realiste pentru creșterea pensiilor, de anul viitor. O a treia varianta are șanse puține sa fie pusa in aplicare, din cauza presiunii asupra bugetului. …

- "Scumpirile generate de inflație și criza energetica obliga Guvernul sa majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am imprumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro.Ați promis ca veți majora pensiile. Faceți-o!" a transmis Eugen Tomac.Apelul liderului PMP vine in condițiile in care mesajele…

- Coalitia de guvernare a renuntat la singura masura din acest an care ducea la majorarea unor pensii. Este vorba despre cresterea plafonului de la 2.000 la 3.000 de lei, pana la care pensionarii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit, care ar fi adus majorari, si de pana la 100 de lei, daca aceasta…

- Pensiile romanilor sunt puse sub semnul intrebarii. dupa ce Guvernul a declarat ca majorarea acestora mai are de așteptat. De asemenea, aceștia spun despre declarațiile ministrului Marius Budai ca acestea au fost facute publice fara sa fi discutat inainte in coaliție despre acest lucru.

- Prin Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022), Guvernul ne-a taxat și pensiile pentru care contribuim la Pilonul II. Asta se va intampla din 2023. Practic, sunt taxate dividendele incasate de fondurile de pensii și astfel s-a introdus problema dublei impozitari.