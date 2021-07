Pensii mai mici pentru sute de mii de români - Statul nu a mai dat niciun ban la pilonul II din 2018 De doi ani si jumatate, salariatii din sectorul constructiilor nu sunt obligati sa contribuie cu 3,75% din venitul brut lunar la pensia privata Pilon II, ceea ce inseamna ca la batranete se bazeaza doar pe pensia publica si, in cel mai bun caz, si pe cea facultativa (Pilon III).Aproximativ 430.000 de angajati lucreaza in sectorul constructiilor, reprezentand 9% din forta de munca din Romania.In prezent, contributia la pensie pe care o plateste un angajat din constructii cu un salariu brut de 3.000 de lei pe luna este de 638 de lei pe luna, fata de 750 de lei pe luna, cat era inainte de OUG 114. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

