Pensia primită în Spania după 15 ani de cotizare Toate contribuțiile la asigurarile sociale se inregistreaza in timpul desfașurarii unei activitați de munca. La acestea se adauga cele efectuate in perioadele de invaliditate temporara, maternitate, paternitate și risc in perioada de alaptare/sarcina. Nu se calculeaza doar contribuțiile la sistemele actuale de asigurari sociale, ci și la cele care nu mai exista (perioada de dinainte de 1967, regimul personalului casnic, regim agrar special, printre altele), scrie ziarulromanesc.es Insa, sunt recunoscute și alte contribuții efectuate in unele perioade in care beneficiarul a primit indemnizația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

