Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile sunt un veșnic subiect de discuție in Romania. Mai ales atunci cand constatam ca acelea pentru contribuție, la limita de varsta, sunt cele mai mici. Le depașesc nu doar cele speciale, dar și cele anticipate. Cei care ies anticipat la pensie pot avea venituri mai mari deoarece in perioada angajarii…

- Pensiile sunt un veșnic subiect de discuție in Romania. Mai ales atunci cand constatam ca acelea pentru contribuție, la limita de varsta, sunt cele mai mici. Le depașesc nu doar cele speciale, dar și cele anticipate.

- Vestea buna este ca semnalul transmis prin politicile implementate in ultima vreme de Guvernul Ciolacu, da roade atat prin spijinul oferit investitoilor investitorilor romani, dar nu numai. Marturie sta faptul ca, potrivit ONRC, numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut…

- Un numar de 4.756.438 de pensionari era inregistrat in februarie 2024 in Romania, cu 3.273 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.246 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Dintre acestia, 640.155…

- Datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) arata ca pensie anticipata au primit, in februarie 2024, un numar de 5.306 de persoane (3.156 de lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 89.782 de persoane (2.305 de lei pensia medie) si pensie de invaliditate 395.305 de persoane…

- Ramona Prodea a facut primele declarații dupa ce Jorge, soțul ei, a fost mutat din echipa Faimoșilor de la „Survivor All Stars” in cea a Razboinicilor. Schimbari majore au avut loc in competiția de la Pro TV. Schimbari neașteptate au avut loc la „Survivor All Stars” saptamana trecuta. Jorge și Jador…

- "Aici s-a ajuns cand promiti mai mult decat se poate. Oamenii ne-au ales, ne-au votatat. O sa ne aleaga si o sa ne voteze in continuare. Trebuie sa le recastigam increderea.Suntem un organsim viu, mai facem si greseli. Nu stiu daca sunt cel mai bun presedinte pe care l-a avut partidul. Cu siguranta…

- Dupa o perioada fara zapada și cu valori termice mai ridicate, au aparut și fluctuațiile termice, precum și ninsorile abundente și valorile termice cu minus. Dar, conform meteorologilor, aflam cand se incalzește vremea in Romania. De altfel, meteorologii ANM au dat vestea pe care o așteptau toți oamenii.