Stiri pe aceeasi tema

- “Penny Romania a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 4,73 miliarde de lei, reprezentand un avans de 19% raportat la 2019, in contextul in care pandemia a generat schimbari in comportamentul consumatorilor romani, motivandu-i sa se indrepte catre produse de calitate la preturi corecte. Compania…

- “Pentru perioada 2019 -2023, dezvoltatorul belgian dezvolta in Romania proiecte logistice de 131 milioane euro, suprafata destinata inchirierii depasind 202.000 mp. Printre beneficiarii spatiilor logistice se numara companii precum LPP, Profi, Rosti, Fedex, Eobuwie”, arata compania. WDP finalizeaza…

- "Flanco Retail a inregistrat vanzari de 1,08 miliarde lei in 2020, pe fondul inchiderii in lock-down a peste 70 de magazine fizice in toata tara. Compania si-a valorificat experienta obtinuta in criza economica din 2008-2010, adaptandu-se rapid la noile conditii de piata si mentinandu-se in continuare…

- Proiectul “Extindere rețea de canalizare menajera in localitațile Ghiroda și Giarmata-Vii” a intrat in linie dreapta. Si asta dupa ce, saptamana trecuta, s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor și, din acest moment, executantul trece la treaba. Valoarea totala a proiectului este 20.645.675,62 lei.…

- Posta Romana vrea sa construiasca și sa doteze, cu 22 de milioane de euro, doua centre logistice strategice ale companiei in București și Cluj-Napoca.Compania a depus in SICAP procedura de consultare publica pentru proiectarea, constructia si dotarea celor doua centre logistice. „Procedura internationala…

- Producatorul de branzeturi „Ferma cu Omenie” planuieste o investitie etapizata de 4,3 milioane euro in orasul Ocna Mures, prin care vizeaza o noua hala logistica pana in 2022 si o noua fabrica pana in 2025, a explicat Marius Bicu, general manager la Ferma cu Omenie, in cadrul emisiunii Investiti in…

- Politic Deputat PNL Costel Barbu: „800 milioane de euro, fonduri europene pentru extinderea rețelei de gaze naturale din Romania” februarie 15, 2021 13:44 Anul trecut, guvernul Ludovic Orban a alocat un miliard de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare,…

- In aceasta saptamana au inceput lucrarile de extindere a rețelei electrice de distribuție in cartierul Orizont din municipiul Alba Iulia. Investiția de 1.244.500 lei plus TVA este finanțata de catre Distribuție Energie Electrica Romania și Primaria Alba Iulia. Prin acest proiect se vor realiza 9,7 km…