- Compania petroliera mexicana Pemex estimeaza ca un incendiu cu victime, produs pe o platforma mare din sudul Golfului Mexic, a dus la pierderea unei productii de 700.000 de barili de titei pana acum, iar o persoana ramane disparuta, potrivit CEO-ului companiei de stat, Octavio Romero, citat de Reuters.…

- Compania Pemex a anuntat ca i-a gasit pe toti ceilalti lucratori, dar a precizat ca productia de petrol este afectata major de incendiu. Vineri dimineata, compania Pemex anuntase ca sase persoane au fost ranite in urma incendiului, dar nu este clar daca victimele se afla printre cei sase raniti. Un…

- Accident rutier cumplit in Mexic. Cel puțin 27 de persoane și-au gasit sfarșitul dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabușit intr-o rapa de aproape 25 de metri adancime. Accidentul a avut loc in regiunea Mixteca, din statul Oaxaca, situat in sudul Mexicului. Autobuzul s-a rasturnat in rapa dupa…

- Elon Musk, care isi propune sa faca din Twitter o aplicatie "do-it-all" (care reuneste totul), a anuntat marti ca in curind va fi posibila efectuarea de apeluri audio si video de pe platforma, relateaza AFP. "Chat-uri audio si video vor fi adaugate in curind in contul oricarui utilizator al acestei…

- Elon Musk a declarat ca administrarea Twitter a fost "destul de dureroasa" și "un rollercoaster", intr-un interviu acordat BBC. Antreprenorul multimiliardar a mai spus ca ar vinde compania daca ar aparea persoana potrivita.Musk, care mai conduce producatorul de automobile Tesla și compania de rachete…