PEMDAS (Hasan Darius), alegerea lui #FERE pentru ANTRENORII DE HITURI

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara dam startul ANTRENORILOR DE HITURI, o noua rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea Lizei pentru aceasta seara se numește Sabian, iar piesa pe care mizeaza se numește „Fluture”. Sabian…

- Doi polițiști scoși din sistem au facut o mica avere in doar cateva luni. Barbații foloseau un Logan neinscripționat, dar cu numere MAI, uniformele și recuzita unui agent de circulație, deși au fost dați afara din Poliție in urma cu ceva timp. Opreau autoturismele și cereau șpaga, iar cand nu primeau,…

- Iti doresti sa te muti intr-un apartament nou in Bucuresti sau planuiesti sa faci o investitie de viitor in domeniul imobiliar? Alegerea locuintei potrivite nu este intotdeauna simpla, in special daca nu stii ce criterii sa folosesti pentru a lua cea mai buna decizie. Iata in continuare 3 aspecte dupa…

- A fost caștigat, duminica, marele premiu la Loto 6/49 in valoare de 8.420.611,68 lei (peste 1,72 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat in București și a costat 18,50 lei. El a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc, precizeaza Loteria Naționala. Numerele…

- Un centru de vaccinare anti-COVID a fost amenajat in Complexul Studentesc Regie de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Acesta are 16 puncte pentru imunizare, iar ca sa devina funcțional mai are nevoie de aprobarea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta. Autoritațile anunța ca pentru inceput,…

- A nins bine de tot in București, peste noapte. Ne-am trezit cu toții cu zapada depusa pe strazi, mașini, blocuri, case. Au cazut vreo 16 copaci și 10 mașini au fost avariate. A mai cazut și un stalp de electricitate. Din fericire, nicio victima la prima zapada din 2021. Meteorologii anunța ca o sa ninga...…

- Procurorii au deschis dosar penal in rem (pentru fapte) pentru infracțiunile de incitare la ura sau discriminare, in cazul lui Alexandru Cumpanașu. Potrivit Parchetului Judecatoriei Sectorului 4 București, miercuri a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a poliției, in care…

- In general, numele lui Eugeniu Carada este asociat cu celebra și „tenebroasa” „Oculta”, despre care se afirma ca facea și desfacea totul in politica romaneasca – oricum in PNL – de la sfarșitul veacului al XIX-lea și inceputul secolului al XX-lea. Ministrul Franței la București, Henry, scria in iulie…