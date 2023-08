Peluza Sud Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- In Superliga de fotbal, cea de-a treia etapa, sambata, AFC Hermannstadt a trecut, pe teren propriu, de UTA Arad cu 2-1, iar FCSB a invins-o, in deplasare, cu 2-0, pe nou-promovata Oțelul Galați. Vineri, in primele jocuri, Universitatea Cluj s-a impus, in deplasare, cu 4-3, in fața echipei FC Universitatea…

- Nicolae Dica a fost numit, luni, in functia de antrenor principal al echipei FCU Craiova 1948, patronata de Adrian Mititelu, el semnand un contract valabil pana la finalul actualului sezon al Superligii de fotbal. “Clubul nostru a ajuns la un acord cu Nicolae Dica pentru preluarea funcției de antrenor…

- Echipa patronata de Adrian Mititelu, FCU Craiova, a anuntat astazi cooptarea lui Alexandru Iordache, un fundas tanar, provenit de la CSM Deva. „FCU anunța transferul fundașului central Alexandru Iordache, fotbalist in varsta de 20 ani. Alexandru a semnat un contract valabil pana in vara anului 2024…

- Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Maldarașanu (48 de ani), crede ca Farul, CFR, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid iși vor disputa titlul intr-o ediție ”dintre cele mai grele, ca și competiție”. El insuși viseaza la play-off, ”dar realist ar fi sa terminam undeva mai sus decat in sezonul precedent”.…

- Cristian Neguț nu mai este jucatorul Chindiei Targoviște! Incepand de astazi, mijlocașul ofensiv, in varsta de 27 de ani, a devenit componentul lui FC Hermannstadt, reprezentanta a Superligii. Fostul capitan al Chindiei a semnat cu gruparea din Sibiu un contract valabil ce se intinde pe doua sezoane.…

- Duminica, 21 mai 2023, se intalnesc doi coloși din Liga 1: Farul lui Hagi cu FCSB-ul lui Becali, iar titlul s-ar putea decide la Constanța! Farul Constanța joaca acasa contra FCSB-ului, iar o victorie pentru echipa lui Gica Hagi le va aduce titlul mult visat. Mai sunt numai doua etape, iar lupta este…

- FCU Craiova a efectuat duminica, in Banie, ultimul antrenament dinaintea partidei cu Hermannstadt, programata luni, la Sibiu, in etapa a # 7-a din play-out-ul Superligii. Imaginile video difuzate pe pagina oficiala de Facebook a gruparii oltene de la ședința tehnica intaresc informațiile conform carora…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, care va avea loc, duminica, de la ora 21.00, in etapa a VII-a din play-off-ul Superligii.Petrescu va fi ajutat de Mircea Grigoriu si Ciprian Dansa, conform News.ro. CITESTE SI Premier League a facut publica echipa…