Campania electorală coboară în stradă

Suceava lui Gheorghe Flutur pare să fie prima redută pe care vrea s-o cucerească AUR. George Simion și-a adunat armata și începe asaltul împotriva președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, un lider marcant al PNL.