Guvernatorul regiunii Donețk din estul Ucrainei a acuzat joi forțele ruse ca au tras cu muniție cu fragmentare in gara din orașul Kramatorsk, intr-un atac care a ucis cel puțin 39 de persoane, scrie Reuters, potrivit mediafax.

Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat, joi, ca Rusia nu poate fi un "partener constructiv" in alianta G20 - grup compus din majoritatea celor mai mari economii ale lumii - avand in vedere invazia sa in Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Guvernatorul Bancii Centrale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, a cerut tuturor creditorilor internationali sa suspende activitatea subsidiarelor si filialelor lor din Rusia, pentru a spori presiunile financiare asupra Kremlinului in urma invaziei, transmite Reuters.

Premierul israelian Naftali Bennett, care incearca sa medieze un armistitiu in conflictul dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni ca exista in continuare falii mari intre cele doua parti, chiar daca au fost inregistrate unele progrese, relateaza Reuters.

Starea emoționala a lui Vladimir Putin este normala, in ciuda faptului ca are „un program neregulat", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, reateaza TASS preluat de Reuters.

Japonia a comemorat vineri cu discretie implinirea a 11 ani de la tripla catastrofa petrecuta la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami a declansat o catastrofa nucleara la centrala Fukushima Daiichi, relateaza AFP si Reuters.

Rusia nu intentioneaza sa-si recheme ambasadorii din tarile europene, a declarat ministrul-adjunct al afacerilor externe rus, Evgheni Ivanov, informeaza Interfax si Reuters.

Volkswagen ar putea decide unde va construi o noua fabrica de vehicule electrice in Germania pana la sfarsitul lunii martie si intentioneaza sa creasca productia totala in a doua jumatate a anului 2022, chiar daca anticipeaza ca deficitul de semiconductori va persista in acest an, transmite Reuters,