Pelerinaj la Sfântul Munte Athos Intr-o duminica din primavara anului 2019, am trecut pe la biserica Talpalari, unde slujeste parintele paroh Constantin Sturzu. Pe parinte il stiu din vremea facultatii, de la o intalnire cu redactia revistei „Strict studentesc" (1995-1997) care urma sa fuzioneze cu revista „De ce?". Pe vremea aceea, viitorul paroh de la Talpalari era student al Facultatii de Filosofie, specializarea Filosofie, iar eu eram la Sociologie-Politologie. Peste ani, cand l-am revazut intr-o ipostaza oficiala, n-am fost surprins de reverenda pe care o purta. Cand mi-e dor de vocea sa terapeutica, de o mangaiere, mai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

