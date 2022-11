Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare naționala legala, cinstirea Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei și cel dintai chemat dintre apostoli, care a adus cuvantul Evangheliei pe pamantul Dobrogei de astazi.

- Manastirea Peștera Sfantului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, județul Constanța, se pregatește de hram. Considerata de IPS Teodosie drept „Betleemul” Romaniei, manastirea este locul celui mai important pelerinaj din Dobrogea.

- Comisia de analiza din cadrul Spitalului de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași a decis demiterea medicului care și-a ținut parinții internați cateva sute de zile pe banii statului. Laura Solovastru și-a ținut internat tatal timp de 927 de zile, in perioada 2016-2022, avand in total 20 de spitalizari.…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 5 ndash; 9 noiembrie 2022 a fost facut public de catre reprezentantii Arhiepsicopiei Tomisului. Va prezentam in continuare unde este asteptat Arhiepiscopul Tomisului in perioada urmatoare:Sambata, 5 noiembrie, Mosii de Toamna de la ora 7.00,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, urma sa intre in slujba la Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel, cand a izbucnit incendiul la Palatul Arhiepiscopal din Constanța. Cu toate acestea, inaltul prelat nu a anulat-o, punand in pericol viața enoriașilor care au asistat la slujba. IPS Teodosie a ramas…

- A devenit deja traditie ca in fiecare an, grupuri de credincioși sa se deplaseze la Medugorje, in Bosnia și Herșegovina. Este un binecunocut loc de pelerinaj, an de an vizitat de zeci de mii de pelerini. Intre 7-14 septembrie 2022, printre ei s-au aflat și credincioși armeni si romano-catolici, dar…