Stiri pe aceeasi tema

- Ajunul Craciunului se anunța cam mohorat in Bistrița-Nasaud. „In loc sa ne bucuram de ninsori si decor alb de Craciun, temperaturile mai castiga cateva unitați și devin deosebit de calde pentru sfarșitul lui decembrie”, ne informeaza cei de la Meteo BN. Se pare ca vremea nu ține cu noi și nu vom avea…

- Un barbat si fiica lui si-au pierdut viata pe insula Hokkaido din Japonia dupa ce au fost ingropati in zapada, au relatat miercuri media locale, citate de DPA. Echipele de interventie au gasit marti seara un barbat de 84 de ani si pe fiica sa de 59 de ani care fusesera ingropati sub zapada care ar fi…

- S-a dat startul celui mai frumos sezon din an, iar ansamblul Iulius Town este deja pregatit pentru sarbatorile de iarna. Decorațiunile sunt inspirate din cele mai frumoase povești de Craciun, ghirlandele luminoase au fost aprinse, steluțele stralucesc, iar brazii au fost impodobiți.

- Cand ne gandim la jucariile copilariei, prima imagine care ne vine in minte este cea a ursuletului de plus. Fie ca l-am primit cadou de ziua noastra cand eram mici, fie a fost acolo inca de cand ne-am nascut, fie l-am asteptat pe Mos Craciun impreuna, ursuletul de plus a reprezentat pentru multi copii…

- Fara doar și poate, toamna este cel mai spectaculos anotimp, din punct de vedere cromatic. Feeria nuanțelor de sezon este pur și simplu cuceritoare: brun, portocaliu stins, aramiu, verde inchis, tonuri calde și atat de pitorești.Aceasta perioada ne indeamna sa fim la fel de creativi cu ceea ce purtam…

- 1 noiembrie 2020. ca-n basme sus, la Balea Lac. Soare, zapada pufoasa și stralucitoare, creste semețe și… bucuria de naturii de a-și odihni dalba-i frumusețe ici, pe crestele „AlpilorArdealului”.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța vremuri grele pentru urmatoarea perioada pe aproape tot teritoriul Romaniei. Tempepraturi scazute, precipitații și chiar ninsori sunt anunțate pentru weekend-ul care vine. Vom avea parte de fenomene meteo mai puțin obișnuite pentru aceasta perioada Alerta…

- NASA publica imagini de pe planeta Pluto surprinse in timpul misiunii New Horizons, in care apar lanțuri muntoase acoperite cu ceea ce pare a fi gheața. Deși imaginile sunt asemanatoare cu cele ale lanțurilor muntoase de pe Pamant, varfurile „inzapezite” ale planetei sunt, de fapt, acoperite cu metan…