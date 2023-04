Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat prognoza meteo actualizata pentru Paste. Iata cum va fi vremea in Romania. „Intr-adevar, in noaptea de sambata spre duminica, temperaturile minime la scara intregii țari se vor incadra intre doua pana la 10 grade, iar in Capitala o minima de 7-9 grade. Sambata…

- Uzina Dacia iși va intrerupe de joi activitatea la Mioveni, insa reprezentanții companiei au anunțat ca angajații vor primi salarii compensatorii, prime de Paște și tichete de masa, relateaza Rador.Pauza de 5 zile este cauzata de criza semiconductorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia nu a uitat și a cautat continuu sa se razbune pe romanii din Basarabia, comenteaza europarlamentarul Eugen Tomac pe tema unirii Basarabiei cu Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Reprezentanții producatorului turc de mijloace de transport ecologice Bozankaya transmit ca acesta continua producerea și livrarea vehiculelor „in toate regiunile, inclusiv catre municipalitațile din Romania”, in ciuda cutremurelor care au afectat Turcia.

- At the weekend, West University of Timisoara (UVT) hosted a series of philosophical and political dialogues, of introspection and critical evaluation about the past, the present and the future of Europe featuring German author and philosopher Peter Sloterdijk, professor at the University of Karlsruhe,…

- Vrei sa calatorești cu trenul in Germania? CFR Calatori iți propune 2 oferte, cu tarife avantajoase pe diferite relații intre Romania și Germania. ”Smart NoFlex Germania” si ”Smart SemiFlex Germania” sunt oferte deosebit de avantajoase, și au ca scop promovarea unor preturi competitive pentru relatiile…

- European Commissioner Adina Valean handed Mayor Dominic Fritz the Melina Mercouri Award for excellence in the preparation of the European Capital, on Friday evening, in the Unirii Square in Timisoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Din acest weekend, Timișoara devine unul dintre orașele simbol ale Europei, fiind a doua metropola din Romania care primește titlul de Capitala Europeana a Culturii. Manifestarile au inceput, iar timp de trei zile vor avea loc o varietate de evenimente inaugurale in mai multe zone din oraș. O parte…