Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a „deconectat cu succes” de la world wide web în timpul testarii internetului sau „suveran”, relateaza Moscow Times.Autoritațile ruse au cochetat de mult timp cu înasprirea controlului asupra internetului pe teritoriul rus, tentativele anterioare de…

- Autoritațile au anunțat oficial ca numarul cazurilor noi, depistate in ultimele 24 de ore, a scazut sub 100. Au fost 87 de infecții depistate in intervalul menționat. La ATI mai sunt 186 de pacienți și s-au raportat 5 decese. Autoritațile au continuat și raportarea unor decese mai vechi: 82. Pana…

- Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a inasprit marti seara masurile de lupta impotriva coronavirusului, prelungind cu o ora interdictia de circulatie pe timpul noptii si impunand controale mai stricte asupra vanzarii de alcool, in fata celui de-al treilea val de pandemie de Covid-19. Oficial tara…

- Liderul Frontului Polisario din Sahara Occidentala, Brahim Ghali, aflat un centrul unei dispute diplomatice intre Rabat si Madrid, trebuie sa raspunda acuzatiilor in fata justitiei din Spania inainte de a parasi tara, au anuntat duminica autoritatile spaniole, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test Covid negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Marele Premiu al Canadei de Formula 1, programat pe 13 iunie pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, transmite AFP. MP al Canadei va fi inlocuit pe 13 iunie de cel al Turciei, a…

- Mai avem cateva zile și vom avea parte de minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale. Deși se spera la o relaxare a masurilor, autoritațile spun ca nu se va intampla acest lucru. Singurele restricții ridicate sunt cele de deplasare pe timpul nopții, de Inviere. In rest, celelalte masuri, mai spun autoritațile,…

- Romania expulzeaza un oficial al Ambasadei Rusiei la București Foto: mae.ro Autoritatile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a adjunctului atasatului militar în cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, Alexey Grishaev, având în…