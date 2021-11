Pedofilie în Biserica Franceză: Episcopii recunosc "responsabilitatea instituțională" a Bisericii Episcopii Franței, reuniți la Lourdes, au decis vineri ca se &"recunoaște responsabilitatea instituționala a Bisericii&" în atacurile sexuale suferite de mii de victime și &"dimensiunea sistemica&" a acestor infracțiuni, a declarat reprezentantul lor, Mgr. Eric de Moulins- Beaufort, potrivit AFP.



Aceste acte de pedofilie, a caror amploare a fost scoasa la iveala printr-un raport recent al unei comisii independente, &"au fost posibile printr-un context general, operațiuni, mentalitați, practici din cadrul Bisericii&", a declarat președintele Conferinței Episcopale Franceze (CEF). &"Aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

