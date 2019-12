Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atentatului terorist de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 21 de ani, a primit o pedeapsa record de 30 de ani de inchisoare, sentinta data in prima instanta de magistratii Tribunalului Braila, fiind condamnat pentru un cumul de infractiuni, respectiv trei tentative de omor,…

- Derk de Jong, pastorul olandez in varsta de 78 de ani, din Ocna Mureș, condamnat in prima instanța, la 10 ani de inchisoare pentru viol in forma agravanta asupra nepotului de cinci ani, va executa 4 ani de inchisoare. Condamnarea in prima instanța a avut loc la Judecatoria Aiud. Curtea de Apel Alba…

- Ieri, 19 noiembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Viseu de Sus pe numele a trei barbati din comuna Bistra. Un tanar de 26 de ani a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 8 luni…

- ”Condamna pe inculpatul Ș.I.M, la pedeapsa de 10 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri”, se arata în sentința. Instanța a dispun suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani. De…

- Magistratii Tribunalului Timis l-au condamnat pe fostul sef al Sectiei medicina interna a Spitalului Militar Timisoara, Eugen Posiar, acuzat de luare de mita de procurorii DNA Timisoara, la trei ani cu suspendare, fiind obligat sa presteze 100 de zile de munca neremunerata, in folosul comunitatii,…

- Instanta suprema a dat, miercuri, publicitatii motivarea deciziei din dosarul lui Liviu Dragnea in care a fost condamnat definitiv la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru angajari fictive la DGASPC Teleorman.In document judecatorii arata ca un motiv esential pentru care…

- La data de 20 septembrie a.c., politistii din cadrul Compartimentului Urmariri -Serviciul de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Huedin. Mandatul a fost emis la data de 20 septembrie 2019, impotriva unui tanar de 26 de ani,…