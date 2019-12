Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare in Franța, dupa ce și-a ucis soțul. Femeia mai intai și-a drogat partenerul, apoi l-a sufocat cu o punga. Ea a recurs la acest gest furioasa din cauza faptului ca barbatul voia sa divorțeze. Aceasta a anuntat la Politie abia dupa 15 zile. Tragedia…

- O artista romanca, plecata de 21 de ani in Anglia a donat banii din vanzarea ultimului sau album pentru plantarea a 15.000 de copaci in Munții Fagaraș, potrivit Mediafax.Nicoleta Carpineanu, cunoscuta in lumea artistica drept Nico de Transilvania, este din Zalau dar a plecat in Anglia in urma…

- Alina Stoica, romanca poreclita „spaima Madridului”, a fost trimisa in judecata inca din luna martie. Cunoscuta pentru ca si-a construit un adevarat imperiu in capitala Spaniei, ea controla o vasta retea de prostitutie, iar la ordinele sale se aflau sute de interlopi, potrivit adevarul.ro.Alina…

- O femeie din Prahova a fost trimisa in judecata pentru proxenetism dupa ce ginerele sau a denuntat-o autoritatilor ca-si obliga fata sa se prostitueze. Femeia a primit o pedeapsa simbolica pentru fapta sa.

- Un pasager din Rusia a fost sancționat de compania cu care a zburat, dupa ce și-a urcat pisica obeza la bordul unui avion, depașind astfel limita de greutate admisa pe aeronava. Pentru a reuși acest lucru, tanarul a inlocuit motanul cu un altul, in timpul controalelor de securitate.

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, contesta pedeapsa primita in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, respectiv noua ani de inchisoare In acest sens, Mazare a formulat o contestatie in anulare, actiunea fostului primar urmand sa fie analizata azi de judecatorii Curtii Supreme.Recent,…

- Andreea Ștefan, tanara in varsta de 21 de ani care s-a stabilit in Anglia la inceputul lunii aprilie, a trecut prin momente dramatice atunci cand partenerul ei de viața a atacat-o și i-a ucis bebelușul, insa acum a oferit primele declarații.

