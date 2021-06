Biserica Catolica a introdus explicit in codul sau legislativ, cu subiect și predicat, pedeapsa pentru cazurile de pedofilie comisa de preoți Articolul este explicit și face referire la faptele de natura sexuala comise de catre preoti impotriva minorilor. Acest articol este de mult timp cerut de catre victimele pedofiliei. Conform AFP, Vaticanul a prezentat marti o remaniere destul de profunda a uneia dintre cele sapte carti ale ”dreptului sau canonic” din 1983, care contine sanctiunile penale ale Bisericii Catolice, modificari care vor intra in vigoare in decembrie. Codul de drept canonic actual…