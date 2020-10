Pedeapsă cu suspendare în cazul femeii lăsată să moară pe asfalt Judecatorii din Filiasi au condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare un cetatean bulgar acuzat ca, in urma cu trei ani, a provocat un accident mortal. Accidentul a avut loc in Filiasi, pe data de 24 octombrie 2017. O femeie de 67 de ani, care traversa strada regulamentar, a murit dupa ce a fost lovita de un autocar condus de soferul bulgar.Pentru ca toate ambulanțele din Filiași erau ocupate, la locul accidentului a fost trimisa o ambulanța SMURD din municipiul Craiova, de la o distanța de aproape 40 de kilometri. Intre timp, in lipsa ambulantelor, femeia a fost transportata la spital cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

