- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a primit avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei pentru implementarea unei platforme care sa contina o baza de date cu toti consumatorii de electricitate si gaze din Romania, potrivit unui comunicat al ANRE, remis, marti, AGERPRES. In…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a amendat cei patru mari furnizori de energie din Romania cu peste 1,1 milioane de lei. In contextul liberalizarii pietei de energie electrica, ANRE a demarat actiuni de control la furnizori pentru a verifica respectarea frecventei de emitere a…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA, sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica

- Invațamantul superior, alimentarea cu apa și canalizarea, eficiența energetica și investițiile sectorului privat in Romania beneficiaza de finanțari in valoare de 809 milioane euro acordate de catre Banca Europeana de Investiții și Fondul European de Investiții catre partenerii romani in 2020, noteaza…

- In luna ianuarie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro in luna ianuarie 2020, anunța BNR In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat…

- Ministerul Economiei va avea buget total de 6,6 miliarde lei in acest an, dublu fata de anul trecut, si sunt 873 milioane lei datorii ale statului de rambursat pentru Programul Start-up Nation, a declarat vineri ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, in cadrul videoconferintei…

- Veniturile companiei au urcat cu aproape 11%, la 283,15 milioane lei, de la 256,16 milioane lei in 2019. "Cifra de afaceri a societatii in anul 2020 a crescut cu 11% in comparatie cu anul anterior, in primul rand ca urmare a cresterii activitatii de furnizare energie electrica. In ultimul trimestru…