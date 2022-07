Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la marginea comunei Semlac. Locuitorii au ieșit cu tractoarele pentru a impiedica focul sa se extinda spre casele de la marginea comunei. Focul a izbucnit in fosta puielnița care s-a transformat in scrum. Localnicii cred ca incendiul a fost provocat de…

- Locuitorii orașului Pecica vor avea parte de o frumoasa surpriza in zilele urmatoare. Fantana arteziana din centrul orașului a fost restaurata și dupa incheierea testarilor, urmeaza sa fie pusa in funcțiune. „Restaurarea fantanii arteziene din vecinatatea primariei a fost finalizata, saptamana viitoare…

- Locuitorii orașului Pancota vor avea posibilitatea sa obțina certificatul de cazier judiciar la ei in localitate. „Astazi, 29 iunie a.c., la sediul Poliției Orașului Pancota a fost inaugurat un ghișeu pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Acesta va avea un orar de funcționare de doua…

- S-a aflat care este orașul din Romania unde locuitorii nu mai au voie sa creasca porci, gaini și oi. Consiliul Local a votat modificarea Regulamentului pentru gospodarirea orașului prin care se interzice creșterea pasarilor și animalelor. Un oraș mare din Romania a interzis locuitorilor sa mai cresca…

- O veste buna pentru locuitorii orașului Pecica: Primaria a decis sa extinda programul de funcționare al pieței agroalimentare din oraș. Locuitorii din Pecica și satele aparținatoare vor avea astfel ocazia sa iși faca și in alte zile ale saptamanii decat in vechile zile tradiționale „de piața” cumparaturile.…

- O tragedie a avut loc in aceasta dimineața la Pleșcuța. Un barbat in varsta de 77 de ani a murit strivit de un tractor. „Astazi, 19.05.2022, in jurul orei 10:00, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in localitatea Pleșcuța, pentru a extrage o persoana peste care cazuse un utilaj agricol…

- Ministerul Agriculturii, condus de PSD, pregatește noi masuri de sprijin pentru cei care desfașoara afaceri in domeniul agriculturii și industriei alimentare. Se afla in faza de transparența decizionala un act normativ care privește acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, in…

- La Pecica se deruleaza proiectul „Creșterea incluziunii și abilitarii romilor in orașul Pecica”, in parteneriat cu Primaria Orașului Pecica și Asociația Culturala a Minoritaților din Pecica. Durata acestuia este de doi ani de zile și 628 de persoane de etnie roma din oraș iți vor dezvolta capacitațile…