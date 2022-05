Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, despre variola maimuței – 18 intrebari și raspunsuri. Niciun caz confirmat oficial in Romania Romania nu a inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. Ministerul a facut precizari despre boala, elaborat…

- Ministerul Sanatații a transmis, duminica, 22 mai, ca in Romania nu exista nici suspiciuni de cazuri de variola maimuței și nici vreun caz confirmat. „Urmare a informațiilor aparute in mediul online cu privire la un posibil caz de variola la Spitalul Municipal din Radauți, județul Suceava, precizam…

- Ministerul Sanatații anunța ca, pe teritoriul Romaniei, nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire. Redam anunțul facut pe pagina de facebook: „Urmare a informațiilor aparute in mediul online cu privire la un posibil caz de variola la Spitalul Municipal din…

- Pe teritoriul Romaniei nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, a anunțat Ministerul Sanatații, urmare a informațiilor aparute in mediul online cu privire la un posibil caz de variola la Spitalul Municipal din Radauți, județul Suceava. Ministerul a tranmis,…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz inregistrat de variola a maimutei sau suspiciune de imbolnavire, dupa ce in mediul online au aparut mai multe informatii privind un posibil caz al unei paciente de 43 de ani din Radauti.

- In Romania nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. Cazul unei femei din Radauți, despre care au aparut informații in mediul online, nu are nicio legatura cu aceasta boala, adauga ministerul.