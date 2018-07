Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii dau un ragaz șoferilor care circula cu ITP expirat. Acestia nu vor mai ramane fara talonul masinii si placutele de inmatriculare, ca acum. Nu vor scapa de amenda, dar vor avea la dispozitie 15 zile pentru a face inspectia tehnica periodica. Guvernul nu a sustinut aceasta modificare si a cerut…

- Iata titlurile saptamanii: FDA a aprobat un sistem bazat pe inteligenta artificiala care detecteaza fracturile la incheieturile mainilor Placutele de inmatriculare digitale sunt foarte scumpe, dar ofera cateva functii inedite Camera de securitate inteligenta buna care costa doar 120 de lei? Da,…

- Un tanar din Maramureș a fost prins de polițiști conducand o mașina cu numere de inmatriculare diferite, in fața și in spatele autovehiculului. In plus, individul nu avea nici carnet, așa ca oamenii legii i-au intocmit dosar penal pentru doua infracțiuni. Mașina era inmatriculata in Franța, dar nici…

- Parinții unei atlete, aflați intr-un autoturism marca BMW Seria 5, se indreptau catre aeroportul Otopeni pentru a-și lua fiica care se intorcea de la un concurs din Maroc. La un moment dat, mașina in care se aflau cei doi a fost lovita din spate de un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Republica…

- Soferii sunt din ce in ce mai inventivi. Pentru a scapa de amenzile pentru viteza, apeleaza la dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet si sunt foarte usor de folosit. Printr-o simpla apasare de buton, numarul de inmatriculare este acoperit in…

- Un tanar de 20 de ani a murit și un altul de aceeași varsta a fost grav ranit dupa ce s-au rasturnat cu mașina in fața unei biserici din localitatea vasluiana Falciu. Accidentul s-a petrecut din cauza unei manevre greșite a tanarului care se afla la volan. Tragedie in județul Vaslui, in urma unui accident…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 5 kilometri s-a format pe autostrada. Accidentul rutier a avut loc, duminica…

