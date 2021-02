Pe șosele, cu viteză, fără permis și alcoolemie La data de 23.02.2021, in jurul orei 17:40, politistii Formațiunii Rutiere Hațeg au inregistrat cu echipamentul radar un autoturism care circula pe DN66, din direcția Hațeg spre Petroșani, cu viteza de 142 km/h, fața de 70 km/h (viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv). Cu privire la conducatorul auto, un barbat de 36 de ani, din comuna Santamaria Orlea, iar in urma verificarii in baza de date, politistii au constatat ca nu poseda permis de conducere. In data de 23.02.2020, in jurul orei 18:40, politistii au oprit in trafic o tanara de 19 ani, din municipiul Hunedoara,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

