- Cu toții știm ca exercițiile fizice sunt absolut esențiale pentru a ne menține sanatatea, dar știți la ce ora este bine sa faceți sport pentru a trai mai mult? Sfatul dezvaluit de specialiști! Se pare ca sportul efectuat la mijlocul dupa-amiezii este mai eficient decat antrenamentele de dimineața și…

- Mult mai devreme decit am crezut. Cercetatorii au gasit oase de animale arse in situl arheologic Valdocarros II. Aceasta este o schimbare de situație in ceea ce privește evoluția umana. In aceasta zona, o echipa de cercetatori a descoperit cazuri unice de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) și…

- Oamenii de știința au gasit o noua cale de a combate tipul de cancer cu cea mai mare rata a mortalitații prin blocarea modului in care se aprovizioneaza cu energie, potrivit site-ului msn.com

- Recent, s-a descoperit ca țanțarii adora mirosul floral al sapunului și al cosmeticelor cu esențe dulci și florale, așa ca iși aleg hrana in funcție de cat de intens este mirosul pe care il emanam. Insa exista un miros destul de comun in igiena personala care chiar le displace: parfumul nucii de cocos.…

- Exista viața in afara Pamantului? Un nou șarpe robotic ar putea fi cel care deslușește acest mister, scrie CBS News. Robotul numit Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) este dezvoltat de Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA pentru o misiune spațiala pe Enceladus, una dintre cele 83 de luni ale…

- Oamenii de știința au descoperit mecanismul prin care parul incepe sa se albeasca odata cu inaintarea in varsta, ocazie cu care ar putea dezvolta noi tratamente prin care sa stopeze acest proces sau sa il faca reversibil. De asemenea, au observat și cum stresul poate declanșa incarunțirea premature,…

- Oamenii de stiinta stiu de mult timp ca mitocondriile, „centralele energetice" ale celulelor, joaca un rol crucial in metabolismul si productia de energie a celulelor canceroase. Cu toate acestea, pana acum, se stiau putine lucruri despre relatia dintre organizarea structurala a retelelor mitocondriale…