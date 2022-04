Pe planeta Neptun s-a produs o scădere inexplicabilă de temperatură Astronomii care au urmarit planeta Neptun in ultimii 17 ani cu ajutorul mai multor telescoape terestre au observat o scadere surprinzatoare de temperatura globala a gigantului de gheata, care a fost urmata apoi de o tendinta de incalzire dramatica la polul sud al planetei. Neptun, care orbiteaza in jurul Soarelui la o distanta de 4,5 miliarde de kilometri, experimenteaza anotimpurile la fel ca si Pamantul, doar ca acestea dureaza mult mai mult. Un an pe Neptun dureaza aproximativ 165 de ani terestri, astfel ca un singur anotimp poate dura in jur de 40 de ani. In emisfera sudica a lui Neptun este… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

